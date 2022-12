Anziana investita da un'auto mentre attraversa la strada: è grave

L'incidente è avvenuto giovedì, poco prima delle 20, a Piovene Rocchette. Un'anziana del posto stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da un'auto in transito lungo la Sp349.

La donna, a seguito dell'urto, è stata sbalzata sull'asfalto. Soccorsa sai sanitari del Suem 118 è stata trasportata all'ospedale di Santorso per poi essere trasferita in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo. Sulla dinamica dell'incidente indagano le forze dell'ordine intervenute sul posto.