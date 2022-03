Schianto con la moto dell’amico, muore 17enne

Nel pomeriggio di mercoledì, 9 marzo, poco dopo le 17.30, a Pieve del Grappa (Treviso) lungo via Montene, un 17enne, in sella ad una moto da enduro prestatagli da un amico, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi fuori strada, contro la recinzione di un'abitazione ed un palo dell'illuminazione pubblica.

Per lo studente non c'è stato nulla da fare. Inutili purtroppo i soccorsi del Suem 118. Sulla tragedia indagano ora i carabinieri della stazione di Pieve. Vittorio Piva indossava regolarmente il casco e aveva il patentino di guida.

Lascia i genitori Gianmario e Stefania, oltre ad una sorella, Eleonora. Viveva con la sua famiglia proprio in via Montenero, a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente e frequentava la classe quarta dell'istituto agrario "Parolini" di Bassano del Grappa.

I Piva sono da sempre molto impegnati nella vita di comunità ed in particolare nella musica. Il padre Gianmario è una colonna della Filarmonica di Crespano del Grappa e suona il basso-tuba, la moglie il flauto traverso mentre il figlio suonava il corno dal 2018 e per lui si prospettava anche un futuro in conservatorio.

