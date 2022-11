Peugeot colpisce Harley Davidson, centauro in ospedale

Un brutto incidente, che avrebbe potuto portare a conseguenze peggiori. Attorno alle 12 di oggi, mercoledì 9 novembre, all'intersezione di via Santa Maria con via Generale Dalla Chiesa a Sarcedo, una Peugeot condotta da una donna residente in paese, svoltando a sinistra in via Generale Dalla Chiesa, è entrata in collisione con un’Harley Davidson proveniente da Montecchio Precalcino, condotto da di Sarcedo.

Le cause del sinistro sono in corso d’accertamento. In seguito all'urto il motociclista è sbalzato rovinosamente a terra riportando lesioni. Tempestivo l’intervento sul posto del Suem, che ha trasportato il motociclista all'ospedale di Santorso in codice giallo. Per i rilievi del sinistro stradale è intervenuta una pattuglia del consorzio polizia locale Nordest Vicentino.