Perde il controllo dell'auto che si rovescia su un fianco, in ospedale due giovani

Poco dopo l’alba, di domenica 16 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicenza ad Arzignano per un’auto finita rovesciata su un fianco, dopo la perdita di controllo da parte del conducente, rimasto ferito insieme a una giovane passeggera. La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal locale distaccamento, ha messo in sicurezza l’auto ed ha estratto le due persone rimaste incastrate nell’abitacolo. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7:30 circa.