Perde il controllo dell'auto, la vettura si ribalta e finisce in mezzo ai binari

Ieri, lunedì 5 aprile Verso le 19.20 di ieri, lunedì 5 aprile, in via Monte Pasubio di Dueville, una Volkswagen Golf è finita in mezzo ai binari della ferrovia. Il conducente, A.D.F. di 27 anni residente a Thiene, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un manufatto di cemento posto a protezione delle barriere della linea ferroviaria.

A causa dell'urto, l'auto si è ribaltata finendo la corsa all'interno dei binari del passaggio a livello. Il conducente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale civile di Vicenza. Sul posto sono intervenutii Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'auto, mentre per i rilievi del sinistro una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino oltre al personale RFI.

La linea ferroviaria è rimasta bloccata per un'ora.