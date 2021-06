Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro, ferito 76enne

È uscito autonomamente di strada e si è schientata contro un muro. L'incidente è avvenuto a Sarcedo in via Ca' Fusa, oggi 3 giugno 2021 alle ore 13.25 circa.

F.M. 76enne, residente a Dueville, alla guida di una Mercedes, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto andando a urtare con la parte anteriore del veicolo la muratura dell'abitazione al civico 29. Sul posto è intervenuto il Suem 118 dell'ospedale di Santorso che ha trasportato il conducente in codice giallo.

Due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino hanno effettuato i rilievi del sinistro e regolato la viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti e senso unico alternato per circa mezz'ora. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli o utenti.