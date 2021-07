Perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina di un negozio in ristrutturazione

Perde il controllo dell’auto, sfonda una colonna di sasso e infrange una vetrina per poi finire la corsa all'interno di un locale in ristrutturazione. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di mercoledì in via Montegrappa a Thiene. Il conducente del veicolo, una Fiat 500, giunto all’altezza del semaforo con via Granezza, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada.

L’uomo un 71enne residente a Thiene, era cosciente e, grazie alla cintura di sicurezza, ha riportato solo lievi escoriazioni. È stato comunque trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Santorso per accertamenti.

Prontamente intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Schio, sia per la messa in sicurezza dell'edificio, che per la rimozione del veicolo.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino.