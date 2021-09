Perde il controllo della sua Smart e si schianta a bordo strada: 19enne in prognosi riservata

Portato d'urgenza all'ospedale di Padova: un 19enne residente ad Albettone è stato ricoverato in prognosi riservata dopo il grave incidente stradale occorsogli ai piedi dei Colli Euganei.

I fatti

È successo nel tardo pomeriggio di domenica 19 settembre a Teolo, in via Euganea Treponti: il giovane stava viaggiando in direzione Padova quando, affrontando una curva a destra, ha perso il controllo della sua Smart Fortwo finendo fuori strada. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, che hanno stabilizzato il ragazzo portandolo poi all'ospedale, e i carabinieri della stazione di Bastia di Rovolon per i rilievi del caso.