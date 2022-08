Perde controllo della moto e sbatte contro recinzione di una casa, grave 45enne

Per indagare sul sinistro sono intervenuti, insieme al personale sanitario, anche i carabinieri di Ronco all'Adige che non escludono al momento nessuna causa tra quelle possibili. L'incidente è stato descritto da Stefano Nicoli su L'Arena. Il 45enne aveva trascorso con gli amici una serata alla festa della birra di Oppeano. Passata la mezzanotte, l'uomo è salito sulla sua Triumph e si è diretto verso casa insieme ad un amico. Il motociclista vicentino stava percorrendo Via Mazza, in direzione della frazione di Albaro a Ronco all'Adige, quando ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito contro il cancello di una casa.

I primi a dare l'allarme sono stati i residenti della zona e l'amico del 45enne che lo seguiva, anche lui in moto. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto da un'ambulanza del 118, con cui il 45enne è stato trasportato all'ospedale di Verona in condizioni serie.