Ragazzina travolta da un’auto e lasciata a terra senza vita: è caccia al pirata

Una tragedia immane si è consumata domenica sera, intorno alle 22 ad Arzignano.

Una 15enne, italiana, residente nella città del Grifo, (avrebbe compiuto 16 anni a breve) è stata travolta da un'auto che dopo l'urto l'ha lasciata a terra. Alcuni passanti hanno notato il corpo riverso sulla strada, in via Broggia e hanno allertato i soccorsi ma, all'arrivo dell'ambulanza, non c'era già più nulla da fare.

Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, l'incidente è avvenuto tra le 21 e le 21.55. La ragazzina sarebbe stata presa da dietro e sbalzata in aria. Il luogo in cui si è verificato l'incidente è solitamente poco trafficato, in una zona collinare, non particolarmente illuminata. La ragazzina era da poco uscita di casa per fare due passi quando ha incontrato la morte.

Non ci sarebbero testimoni che abbiano assistito all'accaduto ma i carabinieri stanno passando al settaccio i filmati di video sorveglianza presenti nel comune e delle abitazioni private che si trovano vicino alla zona dove è avvenuto il fatto.