Pedone investito da un'auto, ricoverato in gravissime condizioni

E’ ricoverato in rianimazione il 78enne investito da un'auto mercoledì mattina a Valdagno mentre stava passeggiando. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale della Valle dell'Agno. Secondo una prima ricostruzione, verso le 8:30 in via Cornetto - all'intersezione con via Monte Ortigara - una Peugeut con al volante una valdagnese di 61 anni, ha travolto l'uomo con la parte anteriore della vettura.

L'anziano è finito rovinosamente a terra riportando serie ferite ed è stato soccorso da alcuni automobilisti che hanno assistito all'incidente. Subito dopo è arrivata un'ambulanza del Suem 118. I sanitari hanno stabilizzato la vittima, decidendo di chiamare l'elisoccorso di Verona che ha trasportato il 78enne al San Bortolo dove è stato ricoverato in rianimazione. La conducente, al momento dell'arrivo dei soccorsi e della polizia locale, si trovava in stato di shock.