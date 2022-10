Dramma nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 ottobre, ad Arzignano. In viale dell’Industria, per circostanze ancora in corso di accertamento, un pedone è stato investito da un’auto. Dalle prime ricostruzioni l’impatto sarebbe stato molto violento.

Immediato l’intervento del Suem, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso di Vicenza, in codice rosso, per il trauma cranico che ha seguito l’impatto.