Investita da un'auto all'alba: donna finisce in rianimazione

Grave incidente all'alba di venerdì - verso le 5:30 - in via Battaglia ad Alte Ceccato. Una donna di 48 anni, di origine senegalese, è stata investa da un'auto mentre stava andando a piedi al lavoro.

Il conducente della vettura, un italiano di 45 anni, si è subito fermato per prestare soccorso e ha chiamato l'ambulanza che ha portato la donna in ospedale.

La ferita è stato ricoverata in prognosi riservata nel reparto rianimazione del San Bortolo ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo alla guida della vettura, che stava andando al lavoro, è risultato negativo all'alcoltest. Sul posto i carabinieri di Montecchio Maggiore per i rilievi del sinistro.