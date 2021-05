Paura in autostrada: ubriaco in auto contromano si scontra con altre 2 vetture

L'incidente si è verificato nella serata di domenica: 7 le persone coinvolte nello scontro, ma l'unico ad essere stato trasportato in ospedale in codice giallo è stato il guidatore del mezzo che viaggiava nel senso opposto di marcia

Poteva avere conseguenze ben più gravi e tramutarsi in tragedia, l'incidente avvenuto nella serata di domenica lungo la A22. Un'auto entrata in autostrada al casello di Verona Nord infatti, ha percorso la carreggiata contromano fino ad Affi. Secondo i rilievi della polizia stradale, il conducente era ubriaco.

. All'altezza del Km 215, il veicolo si è scontrato con 2 vetture, che procedevano nel corretto senso di marcia: su una erano presenti 2 persone, sull'altra 4.

Scattato l'allarme, prima delle 22 sono accorsi sul posto gli uomini del 118 con l'automedica e l'ambulanza infermierizzata, per prestare soccorso alle 7 persone rimaste coinvolte, successivamente raggiunti dai vigili del fuoco di Bardolino, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e il teatro dell'incidente.

Tutte le persone coinvolte sono state visitate e medicate sul posto dai sanitari, fatta eccezione al guidatore dell'auto che viaggiava in contromano, che è stato condotto in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda per accertamenti, durante i quali è risultato positivo all'alcoltest.

Durante i soccorsi, l'autostrada è stata chiusa al traffico, con uscita obbligatoria al casello di Affi e rientro a Verona Nord, ed è stata riaperta solo alle 23.15.