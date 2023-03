Auto "si toccano" all'incrocio: una si ribalta, ferita una 20enne vicentina

Mercoledì sera, poco prima delle 23, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, all'incrocio tra via Vicenza e via Digione, a Padova. Come riporta Padovaoggi, il bilancio è di una ragazza ferita e di importanti disagi alla viabilità. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polizia locale per i rilievi. La situazione è tornata alla normalità soltanto a mezzanotte quando un carroattrezzi ha rimosso i mezzi incidentati.

Cosa è successo

Dalla ricostruzione effettuata dalla Polizia locale una Fiat 500 condotta da una donna di 26 anni residente in provincia di Padova e una Opel Zafira con al volante un ventenne della provincia di Vicenza stava entrambe procedendo da via Vicenza verso il centro città. Ad un tratto i due mezzi si sono toccati e la Cinquecento, fuori controllo si è ribaltata. Illeso il conducente della Zafira, la donna è stata aiutata dai Vigili del fuoco ad uscire dall'abitacolo poi è stata presa in consegna dai sanitari del Suem 118 che l'hanno trasportata in ospedale. Terminati gli accertamenti clinici del caso è stata giudicata non in pericolo di vita. Come da prassi entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.