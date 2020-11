Esce di strada con l'auto e muore sul colpo: aveva solo 25 anni

Era alla guida della sua Smart quando, per cause in corso di accertamento, all'altezza di via San Giovanni, ad Orgiano, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada finendo la corsa in un fossato.

All'arrivo dei soccorsi per il conducente non c'era più nulla da fare. La vittima aveva 25 anni. Sul posto i sanitari del Suem 118 e le forze dell'ordine.