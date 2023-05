Fugge dopo l'incidente senza prestare soccorso ma l'auto perde i pezzi ed è costretto a fermarsi

Un trentenne di Valdagno è stato denunciato per omissione di soccorso in relazione ad un incidente stradale avvenuto nel comune di Castelgomberto. Nella tarda serata del 21 maggio scorso, l’uomo, alla guida del proprio veicolo in contrada Tezzati di Castelgomberto, ha invaso parzialmente la corsia opposta andando a scontrarsi contro un’altra auto che nel frattempo stava sopraggiungendo.

Dopo l’impatto il trentenne si è allontanato senza prestare il dovuto soccorso al conducente dell'altra auto poi trasferito in ospedale dai sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto. Trascorsi pochi chilometri, pero?, a causa dei danni riportati dal proprio veicolo, anche il 30enne si è dovuto fermare e qui è stato raggiunto dai carabinieri. I militari hanno quindi ritirato la patente al trentenne ed hanno elevato nei suoi confronti sanzioni per velocita? non commisurata alle condizioni stradali perche? oltrepassava la linea longitudinale continua provocando un incidente.