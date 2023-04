Schianto auto-furgone: muore un 64enne

È drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di domenica a Pianezze.

Per cause in corso di accertamento, un'auto ed un furgone si sono scontrati frontalmente lungo la Nuova Gasparona, in via De Gasperi. A perdere la vita è stato un 64enne resistente a Marostica.

I vigili del fuoco accorsi da Bassano, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’uomo alla guida della Citroen C2 nonostante i soccorsi era già stato dichiarato morto dal medico del Suem. Illesa la coppia che viaggiava a bordo del furgone. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.