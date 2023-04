È drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di domenica a Marostica.

Per cause in corso di accertamento, duea auto si sono scontrate frontalmente lungo la Nuova Gasparona, tra Pianezze e Marostica. A perdere la vita è stato un 64enne resistente a Marostica. Ferita la donna alla guida dell'altro mezzo coinvolto. Sul posto i carabinieri e i sanitari del Suem 118.