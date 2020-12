Auto esce di strada e si rovescia su un fianco: ferito il conducente

Lunedì sera, poco dopo le 20.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponte Cazzola a Noventa per un’auto finita rovesciata su un fianco: ferito il conducente.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.