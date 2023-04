Pauroso schianto all’incrocio: auto si ribalta, traffico in tilt

Mercoledì mattina, poco dopo le 8, due mezzi sono rimasto coinvolti in un incidente stradale a Noventa Padovana. Come riporta Padovaoggi, l'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Noventana e via Zocco proprio di fronte alla stazione dei carabinieri. Non è la prima volta che in questo tratto di strada si verificano incidenti di una certa gravità.

Per cause ora al vaglio della Polizia Per cause ora al vaglio della Polizia locale una Fiat Cinquecento condotta da A.Z. di 40 anni di Schio, forse per l'eccessiva velocità o una banale disattenzione, non si è accorta che vi era ferma all'altezza delle strisce pedonali una Peugeot 208 con al volante una seconda donna, V.B. di 39 anni di Vigonovo (Venezia).

L'urto è avvenuto lateralmente, la Cinquecento si è impennata finendo ribaltata su un fianco nella corsia opposta di marcia dopo aver sbattuto contro un palo della luce. Le due donne sono state accompagnate in ospedale dal personale medico del Suem 118 dopo che i Vigili del fuoco hanno liberato dall'abitacolo l'occupante della Cinquecento.

I carabinieri sono intervenuti in ausilio per ridurre al minimi i disagi degli utenti della strada. Si sono formate code sulla tratta Venezia Padova che si sono sciolte soltanto dopo le 10.