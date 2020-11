Frontale auto-camper: muore un 71enne, ferite la moglie e la conducente dell'utilitaria

Tragico incidente alle 15.30 di mercoledì, lungo la Sp 52, in via Santa Romana a Nove per un incidente stradale frontale tra un camper e un’autovettura Citroen C3.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente del camper. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo, un 71 enne di Romano d’Ezzelino.

Ferita la moglie, coetanea dell’uomo, presa in cura dai sanitari e trasferita in ospedale, come la conducente 65enne della Citroen C3. La Polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.