Schianto auto-tir: ferita una 50enne

L'inicidente è avvenuto a Nove, nella prima mattinata di lunedì. Coinvolti un mezzo pesante ed un'utilitaria che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati all'altezza dell'incrocio tra via Martini e via Pezzi.

Ad avere la peggio è stata la conducente dell'utilitaria che è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e portata in ospedale. Lievemente ferito anche il conducente del mezzo pesante. Sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri.