Auto fuori controllo esce di strada e si ribalta: ferito il conducente

Incidente stradale domenica sera, intorno alle 22.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Trieste a Mussolente per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo dell’autista, rimasto ferito.

I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza la vettura, mentre l’autista trevigiano era già stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferito in ospedale. I Vigili del fuoco hanno provveduto a disincastrare l’auto rimasta bloccata tra una ringhiera e gli alberi permettendone il recupero da parte del soccorso stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima di mezzanotte.