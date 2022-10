Motociclisti vicentini, tre incidenti nel pomeriggio

Un sabato da dimenticare per i centauri, nel Vicentino. Sono tre gli incidenti motociclistici avvenuti nel pomeriggio di oggi, 8 ottobre, nei quali è dovuto intervenire il personale del Suem.

Come confermano i sanitari, il primo incidente è stato segnalato verso le 15 a Conco, in zona Tortima, dove un 23enne avrebbe perso il controllo del suo veicolo, cadendo a terra. Immediatamente accorsi sul posto i carabinieri e il personale del Suem, con l’elicottero di Treviso che ha portato il ragazzo al San Bortolo di Vicenza, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dopo le 16 altre due brutte cadute di motociclisti, una in via Grassure, a Villaverla, e l’altra a Barbarano. Non sono note le dinamiche di questi ultimi incidenti. Tutti e tre i centauri, segnalano i sanitari, sono entrati al pronto soccorso in codice giallo.