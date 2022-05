Invade la corsia opposta e si schianta a bordo strada, motociclista in ospedale: traffico in tilt

Poteva andare peggio, vista la dinamica, l'incidente avvenuto lungo il Costo - nel territorio comunale di Cogollo del Cengio - alle 15:20 di domenica 15 maggio.

Un 27enne di Romano d'Ezzelino, alla guida di una moto Bmw, stava percorrendo la strada provinciale 349 in direzione dell'Altopiano dei 7 Comuni quando, giunto all'altezza dell'8° tornante, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e terminando la corsa sul ciglio strada. Fortunatamente nessun veicolo stava scendendo in quel momento.

Il giovane è stato subito soccorso dagli amici motociclisti che lo seguivano e poi trasportato - in codice giallo - da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Santorso. Rilievi e regolazione dell'intenso traffico a cura della polizia locale Alto Vicentino, che è intervenuta con una pattuglia del distaccamento di Piovene Rocchette e una della sede di Schio.