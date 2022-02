Esce di strada con lo scooter e muore

Un 36enne è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì a Camisano Vicentino. La vittima è Matteo Minozzi direttore di gara ed ex giocatore di Tennistavolo.

Secondo le prime informazioni, l'uomo era a bordo del suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada all'altezza di via Badia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della locale stazione.

Una morte improvvisa che getta nello sconforto tutto il mondo della Fitet, Federazione Italiana Tennistavolo.