Tragedia in vacanza, 56enne muore in un incidente stradale: grave la moglie

Doveva essere una vacanza rilassante nel Mar Rosso. Un modo per staccare un po' la spina e godersi paesaggi incantevoli. Davide Baggio, 56 anni originario di Cusinati di Tezze sul Brenta poi trasferitosi a Cittadella (Padova), è morto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 29 giugno nella località balneare di Hurghada in Egitto.

Come riporta Padovaoggi, secondo una prima sommaria ricostruzione effettuata dalla forze dell'ordine egiziane, l'uomo si trovava in auto con la moglie Chiara Tombolato, quando è uscito di strada. Il 56enne è morto praticamente sul colpo, la donna è stata stabilizzata e trasportata in ospedale in condizioni disperate. Saranno decisivi i prossimi giorni per valutarne i margini di recupero.

La vittima

Davide Baggio era molto noto nel mondo dell'associazionismo sportivo per essere stato presidente del Panathlon di Cittadella e nel direttivo dell'associazione Maratoneti Cittadellesi. Era innamorato del mondo della corsa e ancora oggi si allenava per partecipare a maratone e mezze maratone. La sua morte ha lasciato senza parole tutti coloro che lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane e professionali.

Il sindaco di Cittadella Luca Pierobon l'ha ricordato così: «Non appena mi hanno informato della tragedia - ha detto - sono rimasto senza parole. Davide era un amico, un collante nel mondo dello sport cittadellese e non solo. Sapeva trasmettere entusiasmo, non si tirava mai indietro quando era il momento di organizzare qualcosa per la sua adorata Cittadella. A nome dell'amministrazione comunale, ma anche della comunità di Cittadella, rivolgo le più sentite condoglianza ai suoi affetti più stretti»