Esce di strada con l'auto e muore sul colpo: aveva solo 25 anni

Era alla guida della sua Smart quando, per cause in corso di accertamento, all'altezza di via San Giovanni, ad Orgiano, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada finendo la corsa in un fossato.

I pompieri, arrivati da Lonigo e da Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza la Smart, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente, Federico Ruzza, 25enne di Zimella (Verona).

I carabinieri di Campiglia hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle 10.30 dopo l’estrazione del corpo giovane uomo e il recupero dell’auto.