Incidente in Strada Marosticana, anziano muore dopo 15 giorni di ospedale

Non ce l'ha fatta l'86enne coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava in bici lungo la Marosticana. Emilio Casarotto, vicentino di Monticello Conte Otto, nella giornata di domenica è morto all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove si trovava ricoverato.

L'incidente era avvenuto il 9 maggio scorso, di prima mattina. Una Land Rover che procedeva nella stessa del ciclista in direzione (Sandrigo) era entrata in collisione con l'86enne e il ciclista era finito a terra. Le speranze per l'anziano si sono spente dopo il ricovero in ospedale.