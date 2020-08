Schianto auto-moto in Valsugana: centauro muore dopo la corsa in ospedale

Non ce l'ha fatta Doriano Celestino Cailotto il motociclista 58enne di Valgano vittima dell'incidente avvenuto giovedì in Valsugana, in località Al Faro, nel comune di Pergine Valsugana (Trento). Ha lottato tra la vita e la morte per una notte nel reparto rianimazione del Santa Chiara, dove è spirato nella mattinata di venerdì 14 agosto.

Il centauro, 58 anni residente nel Vicentino, era arrivato all'ospedale di Trento in elicottero, trasportato d'urgenza dopo lo schianto contro un'automobile sulla tratto della statale 47 che corre lungo il lago. L'impatto era stato violentissimo e lo aveva fatto volare per diversi metri dalla sella, per poi atterrare rovinosamente sull'asfalto.

Gli automobilisti presenti si sono prodigati prestare le prime cure, poi la corsa contro il tempo in elicottero verso l'ospedale di Trento. Il motociclista aveva riportato una profonda ferita alla gamba ed aveva perso molto sangue. E' stato sottoposto ad intervento chirurgico in condizioni disperate e poi ricoverato in rianimazione. Il giorno dopo, la triste notizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

fonte Trentotoday