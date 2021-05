Incidente mortale, la vittima è il cugino di Meggiorini: "Ci lasci un vuoto grande"

Sabato sera, poco prima delle 22, nelle vicinanze della macelleria Olivieri di Pastrengo (Verona) una Mini vecchio condotta da un 46enne veronese stava percorrendo la Sp5 da Lazise verso Pastrengo, quando verosimilmente a causa di forte velocità, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale.



L’auto si ribaltava più volte acausa forte impatto. A bordo dell'auto c'erano anche un 20enne residente a Nogarole Rocca e un 37enne di Isola della Scala, risultato poi essere Fabio Meggiorni, cugino dell'attaccante del Lane. Per il 37enne non c'è stato nulla da fare mentre gli altri due sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento.

Dopo l'accaduto, il calciatore biancorosso ha voluto dedicare sui social un post ricordo al cugino scomparso: