Sangue sulle strade dalla provincia, ciclista travolto e ucciso da un autocarro

Tragedia poco prima delle 8 di martedì, sulle strade di Zugliano. Un ciclista è stato investito all'altezza del Palazzetto dello Sport. Secondo una prima ricostruzione il ciclista, Carlo Saccardo, 48enne di Marano Vicentino, stava uscendo da una pista ciclabile quando, per cause in corso di accertamento è stato centrato da un autocarro condotto da un 50enne di Calvene.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con l'ausilio dell'elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.