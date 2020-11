Perde la vita nell'incidente con il camper, disposta l'autopsia: indagata la conducente dell'auto

Il pubblico ministero della procura di Vicenza, dottoressa Serena Chimichi, titolare del procedimento penale per la tragica morte di Roberto Grego, ha iscritto nel registro degli indagati per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime la sessantacinquenne di Torri di Quartesolo che avrebbe provocato l’incidente nel quale ha perso la vita il settantunenne di Romano d’Ezzelino ed è rimasta gravemente ferita la moglie, coetanea, Giuseppina Maria Polo, che viaggiava con lui.

Chimici, per fare piena luce sul sinistro, ha anche ordinato un doppio accertamento tecnico non ripetibile disponendo sia l’esame autoptico sulla salma della vittima per stabilire le cause del decesso sia una perizia cinematica per chiarire la dinamica e le responsabilità del terribile schianto. I due incarichi sono stati conferiti nella tarda mattinata di lunedì rispettivamente al medico legale Vito Cirielli, con autopsia effettuata a seguire, e all’ingegner Alberto Sartori. Per essere assistiti e ottenere giustizia, i familiari di Grego, attraverso l’area manager Riccardo Vizzi e la consulente legale Alessia Paccagnella, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha messo a disposizione come consulenti di parte per i propri assistiti il medico legale dottoressa Alessandra Rossi e l’ingegner Pierluigi Zamuner, i quali dunque parteciperanno a tutte le operazioni peritali.

L'incidente

Mercoledì 11 novembre 2020 Grego, antiquario e restauratore in pensione conosciutissimo in tutto il Bassanese, si stava recando all’ospedale di Vicenza per sottoporsi ad una radioterapia accompagnato dall’inseparabile moglie Giuseppina con il loro camper. Il settantunenne, che era alla guida, stava percorrendo la Provinciale 52 nel territorio comunale di Nove (in quel tratto via Santa Romana) e procedeva tranquillamente per la sua strada quando improvvisamente, per cause al vaglio della polizia stradale di Schio intervenuta per i rilievi e che saranno oggetto di approfondimento della perizia cinematica, la Citroen C3 condotta dall’indagata, che sopraggiungeva nel senso contrario, in direzione di Bassano, ha invaso la corsia opposta centrando il camper proprio sul lato del conducente: un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Grego, deceduto praticamente sul colpo.

Se la caverà, per miracolo, invece la moglie: la signora Giuseppina, trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Bassano e al cui capezzale sono subito accorsi i figli gemelli Mathias e Thomas, sabato è uscita dal reparto di Rianimazione ed è stata trasferita in Chirurgia, ma, oltre al dolore per la perdita del compagno di una vita, ha riportato traumi pesanti, in particolare la frattura di svariate costole e lo schiacciamento del torace, ne avrà per dei mesi per riprendersi fisicamente e non potrà neppure dare l’estremo saluto al marito: i funerali, che saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Romano d’Ezzelino, saranno fissati non appena arriverà il nulla osta del magistrato, dopo la conclusione dell’esame autoptico.