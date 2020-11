Anziana a piedi travolta e uccisa da un'auto: inutili i soccorsi

Tragedia nel pomeriggio di venerdì, a Schio. Per cause in corso di aggiornamento da parte degli agenti della Polizia locale Alto Vicentino, un'anziana è stata travolta e uccisa da una VW Polo, condotta da un 22enne di Torrebelvicino.

Giunto all'altezza dell'intersezione con via Codazzi, per cause in corso di accertamento il giovane ha investito una 79enne del posto, Sonia Accigliani, che è deceduta sul colpo

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.