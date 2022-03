Auto esce di strada e si ribalta nel fosso: muore 75enne

Non ce l'ha fatta Rosanna Zanettin, 75enne di Schio, la passeggera della Opel Vectra che nel primo pomeriggio è finita fuori strada, a Isola Vicentina. Alla guida dell'auto il nipote della donna, 53 anni, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo balzando nel fosso adiacente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Unione dei Comuni di Isola, Caldogno e Costabissara e i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato conducente e passeggera all'ospedale San Bortolo.

Dopo il ricovero, il quadro clinico dell'anziana è precipitato e nella serata di mercoledì la donna è spirata.