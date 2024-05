Scende dal camion per chiedere informazioni e viene investito: autotrasportatore in codice rosso

Lunedì mattina, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti a Montebello Vicentino, lungo la Sr 11 per un camionista travolto da un un altro mezzo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo era sceso da un articolato per chiedere informaizoni quando è stato travolto. In gravissime condizioni, il camionista è stato portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Sull'incidente sono in corso indagini da parte degli agenti della Polizia locale.