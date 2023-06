Schianto auto-camion: conducente incastrato tra le lamiere

Mercoledì mattina, poco dopo le 6, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Sordis a Montebello Vicentino per un incidente frontale tra un mezzo pesante e un’auto: ferito l’automobilista.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto, utilizzando cesoie divaricatori e cesoie idrauliche, l’uomo alla guida rimasto incastrato. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale. Illeso l’autista del camion.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate 8.45 con la rimozione dei mezzi da parte dei carri attrezzi.