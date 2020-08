Auto si schianta contro il guard rail: illesi i due giovani a bordo

Poco dopo la mezzanotte di sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Monte di Malo per un incidente stradale.

La squadra accorsa da Schio ha messo in sicurezza la Ford Fiesta, che dopo aver letteralmente saltato una rotonda è finita contro la barriera, senza alcun danno per la giovane coppia all’interno dell’utilitaria.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.