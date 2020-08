Maxi tamponamento, tra 5 auto e due camion: una persona in ospedale

Alle 14:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Postumia incrocio via Zuccola a Bolzano Vicentino nei pressi dell’area di servizio per un incidente dove sono rimasti coinvolti 5 autovetture e due mezzi pesanti: una persona ricoverata in ospedale.

I vigili del fuoco accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del SUEM assisteva le persone rimaste coinvolte nel sinistro. L'incidente è stato innescato da un iniziale tamponamento tra due mezzi e poi si è esteso agli altri veicoli. Le cause sono al vaglio della polizia locale.