Schianto auto-scooter, 15enne finisce la sua corsa contro un muretto: è grave

L'incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale San Bassiano in gravi condizioni

Via Tempesta, 17

Giovedì mattina, un giovane in sella ad uno scooter è stato travolto da un'auto in via Bovi, a Marostica.

Il giovane, di soli 15 anni, ha incrociato un'auto condotta da un marosticense quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Dopo l'urto il giovane è finito contro un muretto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasferito il giovane al San Bassiano in gravi condizioni.