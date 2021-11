Schianto tra mezzi di prima mattina: conducente in ospedale

Incidente stradale lunedì mattina, intorno alle 7.30, a Marano Vicentino.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio intervenuti sul posto, una VW Golf, condotta da un 50enne, stava percorrendo via Maestri del Lavoro con direzione Thiene quando giunto sulla corsia di immissione della NSA 384 - direzione Thiene, per cause in corso di accertamento, è stata violentemente tamponata da un autocarro Nissan condotto da un 79enne che stava percorrrendo la NSA 384, con direzione Thiene.

A seguito dell'urto violento l'autovettura VW Golf ha invaso la corsia opposta di marcia urtando contro un autocarro MAN, condotto da un 46 enne, che a sua volta ha invaso la corsia opposta di marcia, concludendo la corsa contro il guard rail.

Sul posto due ambulanze dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso che hanno trasportato il conducente della VW Golf e dell'autocarro Nissan al Pronto Soccorso di Santorso per le cure del caso (nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita).