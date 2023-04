Esce di strada e si schianta con l'auto, alla guida una mamma ubriaca: ferito il figlio di 9 anni

Al test alcolemico la polizia locale l'ha trovata positiva, con un tasso di ben cinque volte superiore al limite consentito. Protagonista della vicenda una donna di 45 anni (I.V. le iniziali) residente a Grancona la quale, verso le 15:30 di martedì 18 aprile, ha fatto un incidente stradale nel quale è rimasto ferito suo figlio di 9 anni che era in auto con lei.

Secondo la ricostruzione della polizia intercomunale di Lonigo la donna stava andando a casa - proveniente da Orgiano - a bordo della sua Dacia Sandero quando, in località Villa del Ferro, è sbandata affrontando una semi curva in via Chiesa, finendo sulla corsia opposta per poi schiantarsi addosso a un palo della linea telefonica e successivamente uscendo di strada dopo un testacoda per finire in un fosso a lato della strada. Gli automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 che ha portato il bambino ferito al San Bortolo per traumi guaribili in 30 giorni. La mamma, invece, è rimasta illesa.

Gli agenti della locale, invece, hanno effettuato i rilievi dell'incidente e sottoposto la donna all'alcoltest. La 45enne è appunto risultata positiva ed è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente e sequestro del mezzo.