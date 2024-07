Malore improvviso alla guida, muore 84enne

Alle ore 16,10 di mercoledì 10 luglio due pattuglie del consorzio polizia locale Alto Vicentino sono intervenute all'intersezione semaforica presente a Schio in viale dell'Industria/via Cementi, poiché è stata segnalata la presenza di un sinistro stradale. Giunte sul posto, le pattuglie hanno trovato il personale medico del 118 intento a rianimare il conducente 84enne di una Toyota, che poco dopo è deceduto sul posto.

Da quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, il conducente stava percorrendo via Cementi di Schio con direzione sud. Giunto all'intersezione semaforica presente con viale dell'Industria, colto da un improvviso malore, non è stato in grado di compiere adeguatamente la manovra di svolta a sinistra. A causa di ciò si è schiantato con il proprio mezzo contro il marciapiede per poi finire la propria corsa contro un'autovettura Fiat Punto in sosta presso il piazzale Pubblici Spettacoli. Lievi i danni riportati ai mezzi.