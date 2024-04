Malore alla guida, perde il controllo dell'auto e si schianta su un albero

Incidente stradale alle13:15 circa di sabato 15 aprile. Un uomo 53enne di Zugliano, alla guida di una Opel Mokka, stava percorrendo via Maso con direzione Fara Vicentino. Giunto indicativamente all'altezza dell'intersezione con via Castelliero, per cause in corso di accertamento ma verosimilmente riconducibili a un malore, ha perso il controllo del mezzo uscendo parzialmente dalla carreggiata.

Dopo avere percorso circa 90 metri, è andato a sbattere violentemente contro un modulo di recinzione da cantiere, per poi urtare violentemente contro un cipresso. A causa del violento urto il conducente dell'autovettura è rimasto incastrato nell'abitacolo del veicolo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il conducente delle lamiere e per consentire poi al personale del Suem 118, intervenuto con un'ambulanza, di prestargli le prime cure per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso. Per la regolazione del traffico e per il rilievo del sinistro stradale interveniva una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene.