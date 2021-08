Malore alla guida, l'auto finisce contro il guardrail: due feriti

L'uomo è stato rianimato dal personale del Suem per poi essere stabilizzato e trasferito in ospedale. Leggermente ferita la passeggera

Alle 9:40 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Marchesini a Valdagno lungo la strada per Recoaro per un'auto finita contro il guardrail di un ponte per un probabile malore del conducente, rimasto ferito insieme ad una passeggera.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre l'uomo è stato rianimato dal personale del Suem per poi essere stabilizzato e trasferito in ospedale. Leggermente ferita la passeggera. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.