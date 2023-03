Schianto tra auto, ferita un'anziana

Venerdì mattina, poco prima delle 10, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp 48, in via Colleoni a Malo, per lo scontro tra due auto.

I pompieri hanno estratto e coadiuvato il personale del Suem al soccorso dell’anziana conducente rimasta ferita. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Illeso l’altro conducente. Danneggiata la ringhiera di un’abitazione.

La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.