Auto esce di strada e finisce nella scarpata: conducente salvato dagli alberi

Lunedì, poco dopo le 14, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada militare a Lusiana per un’auto finita nella scarpata nel bosco, dopo la perdita del controllo del conducente.

L'auto, una Fiat Punto, è finita rovesciata su un fianco fermata dagli alberi appena sotto il piano stradale. I pompieri arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza la vettura assicurandola ed hanno poi estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale del Suem 118, stabilizzato e trasferito in ospedale a Bassano del Grappa.

Sul posto i carabinieri e il soccorso stradale per il recupero dell’auto. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle 16:30.