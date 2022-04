Sbanda con la moto e finisce contro il guard rail: muore centauro

Incidente mortale nel primo pomeriggio di domenica, lungo strada della Scaletta, nel comune di Lusiana Conco. Per cause in corso di accertamento, un motociclista, in sella alla sua KTM, dopo aver affrontato una curva a sinistra, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con il corpo contro il guard-rail, decedendo sul colpo. La vittima è un pensionato 65enne.

Nonostante la chiamata tempestiva al 118 da parte di altri automobilisti di passaggio nella zona, per il centauro non c'è stato nulla da fare.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa.