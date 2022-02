Auto esce di strada e abbatte una centralina del gas

Stavamo percorrendo via Molan, a Lugo di Vicenza, quando per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro una centralina del gas di media pressione.

L'urto ha provocato una perdita di gas e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con i tecnici della fornitura del gas che hanno operato a lungo al fine di ripristinare il servizio.

Illesi conducente e passeggero. Sul posto per i rilievi la Polizia locale.